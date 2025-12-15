Barril WTI é negociado no menor valor desde 2021

Os preços do petróleo continuaram em queda nesta segunda-feira (15), pressionados pelas conversas sobre o fim da guerra na Ucrânia e pelas perspectivas de excesso de oferta. O barril de tipo WTI foi negociado no nível mais baixo em mais de quatro anos. Em Londres, o barril de tipo Brent para entrega em fevereiro caiu 0,92%, a US$ 60,56, o preço mais baixo desde maio. Já o de tipo West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em janeiro, retrocedeu 1,08%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2021.

"A continuidade das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia contribuiu para manter a tendência de baixa no mercado", disse Bjarne Schieldrop, da Seb. "Um acordo assim seria, sem dúvida, frágil, mas representaria para o mercado um novo passo para o levantamento pelos Estados Unidos de uma série de sanções contra a Rússia", avaliou Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management. O setor petrolífero russo enfrenta as sanções dos Estados Unidos e ataques com drones ucranianos. Um acordo sobre o fim da guerra poderia facilitar o retorno de uma grande quantidade de barris russos ao mercado, o que representaria um fator de queda para os preços. Paralelamente, "os temores de excesso de oferta continuam dominando as perspectivas a longo prazo", ressaltou David Morrison, da Trade Nation.