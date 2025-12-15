Autoridades venezuelanas prendem líder do partido da opositora María Corina Machado

Agentes do serviço de inteligência da Venezuela prenderam, nesta segunda-feira (15), o coordenador de gestão pública do Vente Venezuela, partido liderado pela líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, informou a organização nas redes sociais. Na Venezuela, há pelo menos 889 "presos políticos", segundo a ONG "Foro Penal", que lidera a defesa jurídica na maioria desses casos. Defensores dos direitos humanos alertam para padrões sistemáticos de perseguição política que incluem "detenções arbitrárias" e "desaparecimentos forçados".

O comitê de direitos humanos do Vente Venezuela denunciou o "sequestro" de Melquiades Pulido García pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin). "O líder foi interceptado por uma unidade do Sebin enquanto caminhava. Disseram-lhe que era procurado e levaram-no à força" na manhã de segunda-feira, disse na rede X. Pulido García sofre de doença de Parkinson e "tem um problema de coagulação que exige cuidados médicos extremos" para evitar problemas cardíacos, informou o Vente Venezuela, que exigiu sua libertação imediata e a de todos os presos políticos. Uma equipe de especialistas da ONU alertou em setembro para um ressurgimento da perseguição política nos últimos meses na Venezuela.