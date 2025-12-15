Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades venezuelanas prendem líder do partido da opositora María Corina Machado

Autoridades venezuelanas prendem líder do partido da opositora María Corina Machado

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Agentes do serviço de inteligência da Venezuela prenderam, nesta segunda-feira (15), o coordenador de gestão pública do Vente Venezuela, partido liderado pela líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, informou a organização nas redes sociais. 

Na Venezuela, há pelo menos 889 "presos políticos", segundo a ONG "Foro Penal", que lidera a defesa jurídica na maioria desses casos. Defensores dos direitos humanos alertam para padrões sistemáticos de perseguição política que incluem "detenções arbitrárias" e "desaparecimentos forçados". 

O comitê de direitos humanos do Vente Venezuela denunciou o "sequestro" de Melquiades Pulido García pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin). 

"O líder foi interceptado por uma unidade do Sebin enquanto caminhava. Disseram-lhe que era procurado e levaram-no à força" na manhã de segunda-feira, disse na rede X.

Pulido García sofre de doença de Parkinson e "tem um problema de coagulação que exige cuidados médicos extremos" para evitar problemas cardíacos, informou o Vente Venezuela, que exigiu sua libertação imediata e a de todos os presos políticos. 

Uma equipe de especialistas da ONU alertou em setembro para um ressurgimento da perseguição política nos últimos meses na Venezuela. 

O Sebin prendeu José Elías Torres, coordenador-geral do principal sindicato do país, em 29 de novembro, e Nicmer Evans, diretor do portal de notícias digital Punto de Corte, no último sábado. 

Um grupo de familiares que representam cerca de 900 "presos políticos" exigiu, no domingo, a libertação de seus entes queridos até o Natal.

bc/atm/val/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar