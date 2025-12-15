Autoridades anunciam liberação de detido por ataque a tiros em universidade dos EUA

O homem detido como suspeito de matar duas pessoas em um ataque a tiros na Universidade Brown será liberado, anunciaram as autoridades no domingo (14), após a admissão de que ele não é uma "pessoa de interesse" no caso. Um homem armado abriu fogo no sábado na prestigiada universidade situada em Providence, Rhode Island, em um edifício onde os alunos realizavam provas, o que levou a uma ordem de confinamento e horas de buscas pelo suspeito.

Brett Smiley, prefeito de Providence, onde fica a universidade, havia anunciado o fim imediato das restrições na cidade após a detenção de um suspeito. Porém, algumas horas mais tarde, ele informou que "em breve vamos liberar a pessoa que havia sido detida". "Acredito que é correto afirmar que não há base para considerá-lo uma pessoa de interesse", declarou o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha. "Por isso, ele será liberado". As autoridades indicaram que prosseguem com a busca pelo suspeito, mas sem revelar detalhes sobre a investigação. "Obviamente temos um assassino à solta, francamente, e não vamos revelar os planos", afirmou Neronha. Dos nove feridos, um está em condição crítica, sete estáveis e um já recebeu alta, assinalou Smiley.

Joseph Oduro, professor-assistente que se encontrava em uma sala de aula quando ocorreu o ataque, contou o que viu à emissora CNN. "Estava em pé na sala, e ele entrou pela parte de trás, assim que nos olhamos. Enquanto isso acontecia, olhei para meus alunos e fiz um gesto para que viessem para a frente da sala. Depois, simplesmente me abaixei", disse. O atirador "entrou, apontou com sua arma e gritou alguma coisa", explicou Oduro. "Não sei o que ele disse, e nenhum dos outros alunos sabe o que ele disse, e então começou a atirar".

A polícia divulgou 10 segundos de um vídeo do suspeito caminhando a passos rápidos por uma rua deserta. Ele é visto de costas após abrir fogo dentro de uma sala de aula no térreo. Após o ataque, o suposto autor dos disparos deixa o edifício vestido com roupas escuras. Testemunhas assinalaram que ele também estava com uma máscara cinza camuflada.

"É impactante e tremendamente triste. Conheço os alunos daqui, muitos dos quais permaneceram resguardados por muitas horas ontem à noite", disse Smiley mais tarde à CNN. "Todos estão incrivelmente comovidos". As provas finais programadas para este domingo foram adiadas, informaram as autoridades universitárias. - Ataque a tiros -