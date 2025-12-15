Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atentado em Sydney parece ter sido motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premier

Atentado em Sydney parece ter sido motivado por 'ideologia do Estado Islâmico', diz premier

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse nesta terça-feira (16) que o ataque contra uma multidão que celebrava uma festa judaica em uma praia de Sydney parece ter sido "motivado pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico.

Albanese referia-se ao ataque a tiros deste domingo em que um pai e seu filho mataram 15 pessoas e feriram mais de 40 na praia de Bondi.

sft/djw/ksb/cls/hgs/mel/lb/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar