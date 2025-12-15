Arábia Saudita ultrapassa marca histórica de execuções

Três sauditas condenados pelo assassinato de um sudanês foram executados em Meca (oeste), anunciou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (15), em um comunicado publicado pela agência de notícias SPA, elevando para 340 o número de execuções desde o início de 2025.

A Arábia Saudita executou 340 pessoas desde o início do ano, segundo uma contagem da AFP baseada em anúncios oficiais, superando o recorde de 338 em 2024.

Segundo a ONG Anistia Internacional, o país foi em 2024 a nação que mais executou prisioneiros depois de China e Irã.

A aplicação da pena de morte na Arábia Saudita é impulsionada por sua campanha de combate às drogas, segundo especialistas.

Em 2023, as autoridades lançaram uma ampla ofensiva contra o tráfico de entorpecentes e o crescente consumo de 'captagon', droga da família das anfetaminas muito popular no Oriente Médio.

Desde o início do ano, a Arábia Saudita executou 232 pessoas por crimes relacionados às drogas. Os estrangeiros foram os mais afetados por esta campanha, com 193 executados em 2025, 182 dos quais por casos associados a entorpecentes.