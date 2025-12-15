Alguns dos heróis esportivos internacionais de 2025

Carlos Alcaraz, Lando Norris, A'ja Wilson, Tadej Pogacar e Armand Duplantis são alguns dos grandes heróis esportivos de 2025. - Carlos Alcaraz: a virada do ano -

Uma virada que entrou para a história do tênis. Carlos Alcaraz protagonizou um dos maiores momentos do esporte neste ano ao vencer a final de Roland Garros contra seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, que teve três chances de fechar o jogo com 5-4 e 40-0 no terceiro set. O espanhol venceu no tie-break do quinto set depois de cinco horas e meia de jogo na final mais longa do Grand Slam francês. Foi o ponto alto de uma temporada dominada pelos dois melhores tenistas do circuito na atualidade. Alcaraz terminou o ano como número 1 do mundo, após dividir os quatro títulos de Grand Slam com Sinner. O espanhol, que derrotou o italiano nas finais de Roland Garros e do US Open, caiu diante de Sinner nas finais de Wimbledon e do ATP Finals.

O italiano também conquistou o Aberto da Austrália pelo segundo ano consecutivo, derrotando o alemão Alexander Zverev. - A'ja Wilson: revolução na WNBA - A lista de conquistas da estrela do Las Vegas Aces está se tornando interminável. Será que ela já é a maior jogadora de basquete de todos os tempos?

A'ja Wilson conquistou nesta temporada seu terceiro título da WNBA, ao qual acrescentou um feito inédito no basquete feminino ou masculino: foi eleita a melhor jogadora da temporada regular (MVP) – pela quarta vez -, a melhor jogadora das finais e a melhor defensora do ano. Além de seu talento nas quadras, a pivô de 29 anos é uma das grandes atrações de uma liga em pleno auge. Eleita a atleta do ano de 2025 pela revista Time, Wilson, juntamente com Sabrina Ionescu, a jovem Caitlin Clark e Paige Bueckers, entre outras, levaram a WNBA a outra dimensão: elas se tornaram ícones culturais.

Com recorde de público nas arenas, um aumento significativo na audiência e um impacto constante nas redes sociais, a WNBA encontrou uma maneira de transcender o esporte, e A'ja Wilson está liderando essa revolução. - Armand Duplantis: ao infinito e além - O saltador com vara sueco Armand Duplantis continua a elevar seu nível com uma série de novos recordes mundiais. Campeão do mundo pela terceira vez consecutiva em setembro, em Tóquio, ele saltou 6,30 metros na capital japonesa, a nova melhor marca da história.