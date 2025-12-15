Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agricultores franceses mantêm bloqueios contra abate de bovinos

Autor AFP
Tipo Notícia

Os agricultores franceses prometeram, nesta segunda-feira (15), manter seus protestos, a menos que seja encerrado o abate de bovinos decretado pelas autoridades para controlar uma doença infecciosa.

O surgimento da dermatose nodular agravou o mal-estar no setor agrícola, já intenso pela possível assinatura, nesta semana, do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Muitos criadores de gado se indignaram com o uso da força policial e a política governamental de matança em massa para deter a propagação dessa infecção viral transmitida por picadas de insetos e comum no norte da África.

Embora inofensiva para os humanos, a doença provoca bolhas e reduz a produção de leite dos bovinos, e costuma acarretar restrições comerciais e importantes perdas econômicas.

Os agricultores estão bloqueando estradas desde que veterinários sacrificaram, na sexta-feira, um rebanho de mais de 200 vacas em uma localidade próxima à fronteira espanhola após detectarem um único caso da doença.

“Não se pode dizimar os rebanhos assim, só porque um está doente. Fazem-se testes”, disse à AFP o agricultor Christophe Ubeda durante um protesto perto de Bordeaux. “Quando um humano está doente, você não mata toda a família.”

No sul da França, manifestantes bloquearam rodovias para pedir o fim desses abates. “Colocamos árvores de Natal e estamos prontos para celebrá-lo”, disse o pecuarista Cédric Baron, perto da comuna de Carbonne.

O governo tem mantido firme sua política de sacrificar os rebanhos afetados e vacinar todo o gado em um raio de 50 quilômetros, mas, nesta segunda, a ministra da Agricultura, Annie Genevard, pareceu aberta a revisar a estratégia.

“Os agricultores me pediram que pudéssemos ampliar o território da vacinação, e eu os ouvi”, afirmou Genevard durante uma visita a Toulouse, em referência à extensão dessa medida em duas regiões do sul da França.

Os sindicatos estão divididos. A Coordenação Rural e a Confederação Camponesa, segunda e terceira centrais do setor, opõem-se às eutanásias e defendem uma vacinação preventiva generalizada.

O principal sindicato, a FNSEA, respalda o protocolo das autoridades, temendo que uma vacinação generalizada prive a França de seu status de país “indene” e, portanto, de sua capacidade de exportar bovinos vivos por meses.

