AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025
TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Roberto Carlos apresenta sua turnê "Eu Ofereço Flores" no Rio de Janeiro - 22H00
BARRANQUILLA (Colômbia) - Retomada das audiências no julgamento por corrupção contra o filho do presidente da Colômbia - (até 18)
Europa
PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro)
BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)
GENEBRA (Suíça) - Fórum Global das Nações Unidas sobre Refugiados - (até 17)
Ásia-Pacífico
(*) HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Dezembro 2025)
QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 11H30
SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025
América
WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo para o Departamento de Justiça dos EUA divulgar seus documentos no caso Epstein -
WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 11H30
Europa
MOSCOU (Rússia) - Conferência de imprensa anual do presidente russo Vladimir Putin - 07H00
PARIS (França) - Decisão sobre o pedido de suspensão da plataforma Shein na França -
SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2025
América
(+) FOZ DO IGUAÇU (Brasil) - Cúpula de chefes de Estado do bloco Mercosul -
DOMINGO, 21 DE DEZEMBRO DE 2025
Europa
(+) SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Putin organiza uma cúpula informal de países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) - (até 22)
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 2025
Ásia-Pacífico
(+) PUTRAJAYA (Malásia) - Chanceleres da Asean se reúnem em Kuala Lumpur para discutir as tensões na fronteira entre a Tailândia e o Camboja -