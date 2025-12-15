AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2025 América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Roberto Carlos apresenta sua turnê "Eu Ofereço Flores" no Rio de Janeiro - 22H00 BARRANQUILLA (Colômbia) - Retomada das audiências no julgamento por corrupção contra o filho do presidente da Colômbia - (até 18)

Europa PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - (até 19 de Dezembro) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

GENEBRA (Suíça) - Fórum Global das Nações Unidas sobre Refugiados - (até 17) Ásia-Pacífico (*) HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Dezembro 2025)