AFA acusa Milei de tê-la escolhido como 'alvo de suas ambições políticas'

A Associação do Futebol Argentino (AFA) acusou, nesta segunda-feira (15), o presidente do país, Javier Milei, de tê-la escolhido como "alvo de suas ambições políticas", depois que uma senadora governista denunciou dirigentes da entidade de corrupção. A senadora Patricia Bullrich acusou o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, e seu tesoureiro, Pablo Toviggino, no tribunal de ética da Conmebol de terem violado suas políticas anticorrupção e antissuborno.

A denúncia, parte dela compartilhada por Bulllrich na rede social X, aponta supostos atentados aos "princípios de integridade, dever fiduciário, conflito de interesses, transparência nas contratações, uso adequado de recursos e prevenção de lavagem de dinheiro". Em resposta à senadora, a AFA publicou um comunicado no qual defende a gestão de Tapia e Toviggino, afirmando que ambos assumiram em 2017 "uma instituição devastada" e que sua gestão "recuperou a posição que [a entidade] ocupava no futebol mundial". "Tudo o que foi feito foi gerido ao longo e apesar de três governos diferentes. Cada um, à sua maneira, escolhendo a AFA como alvo de suas ambições políticas", afirma a nota. A AFA afirma que teve que suportar "constantes ameaças de intervenção" por parte do governo de Mauricio Macri (2015-2019) e que seu sucessor, Alberto Fernández (2019-2023), procurou "ungir seu próprio candidato" contra a vontade dos clubes.

A entidade ainda acusa Milei de ter realizado "um ataque coordenado" para obstruir seu funcionamento. O atual governo tentou "impor as Sociedades Anônimas Esportivas [modelo similar ao das SAFs no Brasil], contra a liberdade que os clubes têm, através de seus dirigentes, de escolher o modelo de Associações Civis sem fins lucrativos", acrescenta a nota. A denúncia de Bullrich surge uma semana depois de a Justiça argentina realizar diligências nas sedes da AFA e de vários clubes em uma investigação de lavagem de dinheiro.