Advogado e filho de ex-soldado nazista: quem é José Kast, presidente eleito do Chile

Sempre vestido de terno, camisa branca e gravata, o conservador tem como mote luta contra o crime e os imigrantes irregulares. Durante a campanha, prometeu decretar um governo de emergência.

Advogado de 59 anos, o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast é filho de um ex-soldado do Exército nazista e irmão de um ex-ministro do ditador Augusto Pinochet - de quem é um grande admirador. Ele disputou o cargo pela terceira vez e venceu a ex-ministra Jeannette Jara, do Partido Comunista Chileno.

"Se não o fizerem voluntariamente, vamos procurá-los para expulsá-los", ameaça. Em 2021, ele fez campanha em cima da estratégia trumpista de "construir um muro na fronteira".

Em 2019, ele fundou uma força de direita à sua imagem e semelhança, o Partido Republicano, que conduz com uma mistura de simpatia pessoal e um forte controle sobre seus dirigentes, segundo Javiera González, coautora do livro "Kast: el mesías de la derecha chilena" (Kast: o messias da direita chilena, em tradução livre).

Em 2021, Kast chegou a bater à porta ao vencer o primeiro turno das eleições, mas foi derrotado pelo presidente de esquerda, Gabriel Boric. No pleito contra Boric, ele fez campanha contra o aborto de gestação e prometeu eliminar o ministério da Mulher. Por isso, foi castigado pelas mulheres.

O voto feminino foi determinante para a vitória de Boric naquele ano. Agora, o direitista parece ter aprendido a lição e não toca mais em temas sensíveis para o eleitorado feminino. Na verdade, sua campanha é grande parte conduzida por mulheres.