Acordo sobre Ucrânia incluirá 'fortes' garantias de segurança, semelhantes às da Otan

Autor AFP
AFP Autor
Um acordo atualmente em negociação com a Ucrânia incluiria garantias de segurança "fortes" por parte dos Estados Unidos, semelhantes à defesa coletiva da Otan, afirmou um funcionário americano nesta segunda-feira (15), sob condição de anonimato. 

"A base desse acordo é, basicamente, ter garantias realmente muito fortes — como as do Artigo 5 (da Carta da Otan) — e também uma dissuasão muito, muito sólida" por meio de armamentos, disse o funcionário durante uma entrevista por telefone com jornalistas.

eua ucrânia

