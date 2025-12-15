2025: ano esportivo de transição até um 2026 olímpico e de Copa do Mundo

Emoções, suspense, alegrias, frustrações, desilusões... O ano de 2025 foi rico esportivamente, apesar de ter sido uma temporada de transição até um 2026 que será de Jogos Olímpicos de Inverno e Copa do Mundo. Até alguns anos atrás, os atletas aproveitavam o período pós-olímpico para descansar ou, pelo menos, diminuir um pouco o ritmo, enquanto aguardavam o início do ciclo de preparação para os próximos Jogos.

Mas a proliferação de competições significa que os atletas estão com cada vez menos tempo para descansar. Foi o caso em 2025 para os dois principais esportes dos Jogos Olímpicos de Verão: atletismo e natação. No atletismo, foi realizado o Campeonato Mundial em Tóquio, do qual o saltador com vara sueco Armand Duplantis e a velocista americana Sydney McLaughlin-Levrone emergiram como grandes estrelas, sem esquecer da espanhola María Pérez, da marcha atlética. - Saltar um edifício de dois andares -

Duplantis conquistou a medalha de ouro e quebrou seu próprio recorde mundial novamente, estabelecendo-o agora em 6,30 metros, o que equivale a saltar sobre um edifício de dois andares. McLaughlin-Levrone fez uma aposta, deixando de lado sua prova favorita, os 400 metros com barreiras, da qual foi campeã olímpica e mundial, para correr os 400 metros rasos. E a aposta deu certo. A americana foi campeã mundial e registrou a segunda melhor marca da história (47.78), ficando a apenas 18 centésimos do recorde da alemã Martina Koch em 1985 (47.60), um dos mais antigos do atletismo.

María Pérez repetiu o ouro no Mundial ao vencer os 20 km e os 35 km da marcha atlética, uma dobradinha no atletismo antes só alcançada por Usain Bolt, Carl Lewis e Mo Farah. O Mundial de Natação de Singapura teve a considerada "melhor final do século" nos 800 metros livre, com uma disputa de tirar o fôlego entre a americana Katie Ledecky, a australiana Lani Pallister e a canadense Summer McIntosh. As três nadaram abaixo do recorde mundial durante os dois primeiros terços da prova e a vitória ficou com Ledecky, que ao final não conseguiu bater sua própria marca.

- Chelsea, primeiro campeão da Copa de Clubes - No futebol, o maior destaque foi o título do Chelsea na primeira Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, realizada nos Estados Unidos e que serviu de aperitivo para o Mundial de seleções de 2026, o primeiro com 48 participantes e organizado em três países (EUA, México e Canadá). O Paris Saint-Germain foi o vice-campeão desse novo torneio depois de uma temporada histórica, na qual o clube francês conquistou sua primeira Liga dos Campeões, enquanto na América do Sul o futebol brasileiro continuou dominando, com o Flamengo derrotando o Palmeiras na final da Copa Libertadores.