Voo da JetBlue evita colisão em pleno ar com avião-tanque da Força Aérea dos EUA

Um voo da JetBlue, vindo da pequena nação caribenha de Curaçao, interrompeu sua subida para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos EUA na sexta-feira. O piloto culpou a aeronave militar por cruzar sua rota.

"Quase tivemos uma colisão em pleno ar aqui", disse o piloto da JetBlue, de acordo com uma gravação de sua conversa com o controle de tráfego aéreo. "Eles passaram diretamente em nossa rota de voo... Eles não estão com o transponder ligado, é um absurdo."