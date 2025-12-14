Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voo da JetBlue evita colisão em pleno ar com avião-tanque da Força Aérea dos EUA

Autor Agência Estado
Um voo da JetBlue, vindo da pequena nação caribenha de Curaçao, interrompeu sua subida para evitar uma colisão com um avião-tanque da Força Aérea dos EUA na sexta-feira. O piloto culpou a aeronave militar por cruzar sua rota.

"Quase tivemos uma colisão em pleno ar aqui", disse o piloto da JetBlue, de acordo com uma gravação de sua conversa com o controle de tráfego aéreo. "Eles passaram diretamente em nossa rota de voo... Eles não estão com o transponder ligado, é um absurdo."

O incidente envolveu o voo 1112 da JetBlue, proveniente de Curaçao, que fica próximo à costa da Venezuela, com destino ao aeroporto JFK de Nova York.

O incidente ocorre num momento em que os militares dos EUA intensificam suas atividades de combate ao narcotráfico no Caribe e também buscam aumentar a pressão sobre o governo venezuelano.

"Reportamos este incidente às autoridades federais e participaremos de qualquer investigação", disse neste domingo Derek Dombrowski, porta-voz da JetBlue.

Procurada, a Força Aérea não respondeu.

*Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

