Visita de Messi a estádio na Índia termina em confusão

Fãs que pagaram valores altos para ver o jogador arremessaram cadeiras e invadiram o gramado após o argentino deixar o local em poucos minutos, antes do esperado.Fãs revoltados derrubaram barricadas e invadiram o gramado de um estádio na Índia neste sábado (13/12) após o jogador de futebol Lionel Messi ser retirado da arena de forma inesperada, apesar do alto preço cobrado pelos ingressos. O craque argentino de 38 anos, jogador do Inter Miami, realiza uma turnê de três dias pelo país. Na manhã de sábado, desembarcou no estado oriental de Bengala Ocidental e foi recebido por uma multidão de fãs entusiasmados que gritavam seu nome. Horas depois, milhares de torcedores vestindo camisas de Messi e agitando bandeiras da Argentina lotaram o estádio Salt Lake, na capital estadual Calcutá, onde ele faria uma aparição. Mas a forte segurança em torno do jogador e autoridades que caminhavam a seu redor bloqueou a visão dos fãs. Messi caminhou pelo gramado por 20 minutos acenando para os torcedores, mas deixou o estádio mais cedo do que o esperado. Frustrados, muitos fãs – alguns que haviam pago mais de 100 dólares (R$ 541) pelos ingressos – arrancaram assentos do estádio e arremessaram garrafas de água na pista. Outros invadiram o gramado e vandalizaram faixas e tendas. "Para mim, ver Messi é um prazer, um sonho. Mas perdi a chance de ao menos vislumbrá-lo por causa da má gestão no estádio", disse o empresário Nabin Chatterjee, 37 anos, à agência de notícias AFP. Antes do caos, Messi inaugurou uma estátua de 21 metros que o mostra erguendo a taça da Copa do Mundo. Ele também era esperado para disputar uma breve partida de exibição no estádio, o que não aconteceu. Outro torcedor revoltado disse à Press Trust of India (PTI) que pessoas haviam gasto "um salário inteiro do mês" para ver Messi. "Paguei 5.000 rúpias (R$ 300) pelo ingresso e vim com meu filho para assistir ao Messi, não a políticos. Policiais e militares estavam tirando selfies, e a culpa é da organização", afirmou Ajay Shah à PTI. Organizador preso O diretor-geral da polícia do estado de Bengala Ocidental, Rajeev Kumar, explicou em entrevista coletiva que o tumulto foi causado por uma falsa expectativa sobre a participação do jogador. "Houve um certo tipo de raiva ou ansiedade entre os fãs, que diziam que ele não estava jogando. O plano era que ele viesse aqui, fizesse uma saudação, se reunisse com certas pessoas e fosse embora", explicou Kumar sobre a discrepância que desencadeou a violência. Segundo ele, o principal organizador do evento foi preso e será obrigado a reembolsar o dinheiro dos ingressos aos milhares de torcedores afetados pela situação. A governadora do estado, Mamata Banerjee, declarou estar "chocada" com a má gestão. "Peço sinceras desculpas a Lionel Messi, bem como a todos os amantes do esporte e seus fãs, pelo incidente lamentável", escreveu em uma postagem no X, acrescentando que havia ordenado uma investigação. Federação diz que evento era privado A Federação de Futebol da Índia (AIFF) disse não ter participado da "organização, planejamento ou execução” do "evento privado". "Além disso, os detalhes do evento não foram comunicados à AIFF, nem foi solicitada qualquer autorização à Federação", afirmou em nota. Messi agora seguirá para Hyderabad, Mumbai e Nova Délhi como parte da turnê por quatro cidades. Sua estadia na Índia também inclui uma possível reunião com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Messi conquistou nesta semana seu segundo prêmio consecutivo de Jogador Mais Valioso da Major League Soccer, após levar o Inter Miami ao título da MLS e terminar como artilheiro da liga. gq (AFP, DPA, EFE)