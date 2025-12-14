Trump minimiza fotos divulgadas com Epstein: "Nada demais"

Presidente dos EUA aparece em três novas imagens relacionadas com a investigação sobre crimes sexuais cometidos pelo financista e publicadas por deputados democratas.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não serem "nada demais" as fotos relacionadas com a investigação sobre o financista condenado por tráfico sexualJeffrey Epstein em que ele aparece e que foram divulgadas nesta sexta-feira (12/12) por congressistas do Partido Democrata integrantes do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes. Trump disse que não conhecia as fotos anteriormente. "Todo mundo conhecia esse homem. Ele estava por toda Palm Beach. Ele tem fotos com todo mundo", afirmou, ao ser perguntado a respeito por jornalistas nesta sexta-feira no Salão Oval da Casa Branca. Ele também minimizou a importância das imagens, dizendo: "Existem centenas e centenas de pessoas que têm fotos com ele. Então não é nada demais. Eu não sei nada sobre isso." Entre as 19 imagens divulgadas pelos democratas do Comitê, destacam-se as de Trump posando ao lado de seis mulheres, cujos rostos foram cobertos para proteger suas identidades, outra do atual mandatário falando com uma mulher loira ao lado de Epstein e outra sentado ao lado de outra garota. Steve Bannon, Bill Gates, Woody Allen Além de Trump, também aparecem Steve Bannon, ex-assessor do republicano e referência da ultradireita; o ex-presidente Bill Clinton e o magnata Bill Gates ao lado do ex-príncipe Andrew, a quem seu irmão, o rei Charles 3° do Reino Unido, despojou dos títulos em razão de sua vinculação com o caso. Também há uma imagem de Epstein sentado à mesa com o cineasta Woody Allen e uma foto com Richard Branson, fundador do grupo Virgin. As fotos também mostram brinquedos sexuais e até mesmo uma "camisinha do Trump" com um desenho do seu rosto e a frase "Eu sou ENORME!". "Verdade e justiça" "Trata-se da verdade e da justiça – para as vítimas e sobreviventes", disse a congressista democrata Jasmine Crockett, membro do Comitê de Supervisão. "Essas fotos obtidas por intimação junto ao espólio de Epstein são profundamente perturbadoras e levantam sérias questões sobre quem sabia o quê e quando – e é exatamente por isso que os arquivos precisam ser liberados", acrescentou, renovando os apelos para que o governo Trump divulgue os arquivos de Epstein que estão sob a custódia do Departamento de Justiça e cuja liberação foi autorizada pelo Congresso. Segundo os democratas, as fotos são uma prévia das 95 mil novas imagens que receberam e são relacionadas a Epstein. Antes da reação do presidente, a Casa Branca havia se manifestado por meio de uma porta-voz que alegou que "os democratas da Câmara dos Representantes estão divulgando de forma seletiva fotos cuidadosamente selecionadas com censuras aleatórias para tentar criar uma narrativa falsa". Em 18 de novembro, o Congresso aprovou uma lei para tornar públicos todos os arquivos relacionados com o caso Epstein que não estejam sob sigilo. md (EFE, AFP, Reuters)