Polícia encontrou 'artefato explosivo' em carro ligado ao atirador da praia de Sydney

Autor AFP
A polícia australiana encontrou um "artefato explosivo improvisado" em um carro ligado a um dos suspeitos do ataque a tiros ocorrido neste domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, que deixou pelo menos 11 mortos.

"Encontramos um artefato explosivo improvisado em um carro ligado ao agressor falecido", declarou o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, em coletiva de imprensa.

