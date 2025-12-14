Polícia dos EUA prende uma pessoa relacionada ao ataque a tiros na Universidade de Brown

A polícia dos Estados Unidos "prendeu uma pessoa de interesse" neste domingo (14) em conexão com o ataque a tiros na Universidade de Brown, que deixou dois mortos e nove feridos, disse o prefeito de Providence, Brett Smiley.

Falando ao lado do prefeito em uma coletiva de imprensa, o coronel da polícia Oscar Perez disse que a pessoa foi detida "no início da manhã" e que, neste momento, as autoridades "não estão" procurando por mais ninguém relacionado ao ataque.