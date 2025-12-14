Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong anuncia sua dissolução

"Anunciamos oficialmente a dissolução e o encerramento" das atividades do Partido Democrático, declarou seu presidente, Lo Kin-hei, em uma coletiva de imprensa.

O partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong, fundado em 1994, anunciou sua dissolução neste domingo (14), após seu congresso anual.

"Como grupo, acredito que podemos concluir que as atividades do Partido Democrático terminarão hoje", disse Lo, presidente do partido que já foi a força de oposição mais sólida da cidade.

O Partido Democrático foi criado no final do domínio colonial britânico em Hong Kong, quando os principais grupos liberais do território se uniram.

"Somos profundamente gratos a todos os cidadãos que apoiaram o Partido Democrático nos últimos 30 anos", declarou seu líder.

Nos últimos anos, o governo de Pequim intensificou o controle sobre Hong Kong, especialmente após os protestos pró-democracia massivos e por vezes violentos de 2019.