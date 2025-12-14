Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong anuncia sua dissolução

Autor AFP
O partido pró-democracia mais antigo de Hong Kong, fundado em 1994, anunciou sua dissolução neste domingo (14), após seu congresso anual.

"Anunciamos oficialmente a dissolução e o encerramento" das atividades do Partido Democrático, declarou seu presidente, Lo Kin-hei, em uma coletiva de imprensa. 

"Como grupo, acredito que podemos concluir que as atividades do Partido Democrático terminarão hoje", disse Lo, presidente do partido que já foi a força de oposição mais sólida da cidade. 

O Partido Democrático foi criado no final do domínio colonial britânico em Hong Kong, quando os principais grupos liberais do território se uniram.

"Somos profundamente gratos a todos os cidadãos que apoiaram o Partido Democrático nos últimos 30 anos", declarou seu líder. 

Nos últimos anos, o governo de Pequim intensificou o controle sobre Hong Kong, especialmente após os protestos pró-democracia massivos e por vezes violentos de 2019.

Após a imposição de uma lei de segurança nacional, a oposição foi severamente enfraquecida e muitos ativistas pró-democracia estão agora presos ou exilados.

