Número de mortos em tiroteio em praia australiana sobe para 16

Número de mortos em tiroteio em praia australiana sobe para 16O ataque terrorista aconteceu na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, durante as celebrações de Hannukah
O número de mortos em tiroteio em praia australiana subiu para 16, informou Chris Minns, primeiro-ministro do Estado Nova Gales do Sul.
O ataque terrorista aconteceu na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, durante as celebrações de Hannukah, evento da comunidade judaica, e estava repleto de famílias.
Um dos mortos seria um homem suspeito de participar do massacre. Outro possível atirador também foi capturado e está em estado crítico, de acordo com as autoridades Entre os feridos, há policiais.