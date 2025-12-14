Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em tiroteio em praia australiana sobe para 16

O ataque terrorista aconteceu na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, durante as celebrações de Hannukah
O número de mortos em tiroteio em praia australiana subiu para 16, informou Chris Minns, primeiro-ministro do Estado Nova Gales do Sul.

O ataque terrorista aconteceu na madrugada deste domingo (horário de Brasília), 14, durante as celebrações de Hannukah, evento da comunidade judaica, e estava repleto de famílias.

Um dos mortos seria um homem suspeito de participar do massacre. Outro possível atirador também foi capturado e está em estado crítico, de acordo com as autoridades Entre os feridos, há policiais.

