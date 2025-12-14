Ministro francês alerta que acordo UE-Mercosul 'não é aceitável' em seu estado atual

O acordo de livre comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul "não é aceitável", reiterou o ministro francês da Economia e Finanças, Roland Lescure, em entrevista à imprensa alemã neste domingo (14). "Em sua forma atual, o tratado é inaceitável", declarou Lescure ao jornal econômico Handelsblatt.

A posição da França pode comprometer a viagem ao Brasil que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem agendada para o próximo sábado, para assinar o acordo com o Mercosul, bloco econômico composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Espera-se que os Estados europeus se pronunciem sobre o acordo comercial entre 16 e 19 de dezembro, segundo fontes europeias. No entanto, os 27 Estados-membros aguardam o resultado de uma votação no Parlamento Europeu na terça-feira sobre garantias destinadas a tranquilizar os agricultores, particularmente os franceses, que se opõem fortemente ao tratado. Segundo o ministro francês, uma "cláusula de proteção forte e eficaz" é uma das "três condições" da França para dar seu consentimento.