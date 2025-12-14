Milei celebra vitória de Kast nas eleições do Chile: 'enorme alegria'

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou a vitória do aliado José Antonio Kast nas eleições presidenciais do Chile neste domingo, 14. Em publicação no X, Milei afirmou sentir "enorme alegria com a vitória esmagadora" do candidato da direita.

Em tom similar ao que costuma adotar politicamente, Milei afirmou que o resultado representa "mais um passo" na região para a defesa da vida, liberdade e propriedade privada.