Milan tropeça com Sassuolo e fica com liderança em risco

Autor AFP
AFP Autor
O Milan, que começou o fim de semana na liderança do Campeonato Italiano, empatou em casa com o Sassuolo em 2 a 2 neste domingo (14), pela 14ª rodada, e deixou pontos importantes pelo caminho na luta pelo topo da tabela.

Com 32 pontos, os 'Rossoneri' se mantêm provisoriamente à frente do Napoli (2º, 31 pts), que tem a oportunidade de se tornar líder isolado se vencer a Udinese.

Atrás no placar em San Siro desde o gol de Ismael Kone (13'), o Milan conseguiu empatar antes do intervalo com Davide Bartesaghi (34'), que marcou novamente no início do segundo tempo (47').

Mas faltando pouco mais de dez minutos para o fim da partida, Armand Lauriente (77') empatou para o Sassuolo.

"Fizemos um bom jogo. Dá para pensar que perdemos dois pontos, eu acho que ganhamos um ponto que pode ser importante", avaliou o técnico Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.

"Ainda há o que melhorar, porque sofremos muitos gols (...) Mas estamos entre os quatro primeiros, nosso objetivo na temporada", acrescentou.

O Milan também pode ser ultrapassado pela arquirrival Inter de Milão, que ainda neste domingo visita o Genoa.

Milan, Napoli, Inter e Bologna não farão jogos da Serie A no próximo fim de semana, já que estarão disputando a Supercopa da Itália entre 18 e 22 de dezembro.

-- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Lecce - Pisa                        1 - 0

  

   - Sábado:

   Torino - Cremonese                  1 - 0

   Parma - Lazio                       0 - 1

   Atalanta - Cagliari                 2 - 1

  

   - Domingo:

   Milan - Sassuolo                    2 - 2

   (11h00) Fiorentina - Hellas Verona         

           Udinese - Napoli                   

   (14h00) Genoa - Inter                      

   (16h45) Bologna - Juventus                 

  

   - Segunda-feira:

   (16h45) Roma - Como                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   32  15   9   5   1  24  13  11

    2. Napoli                  31  14  10   1   3  22  12  10

    3. Inter                   30  14  10   0   4  32  13  19

    4. Roma                    27  14   9   0   5  15   8   7

    5. Bologna                 25  14   7   4   3  23  12  11

    6. Como                    24  14   6   6   2  19  11   8

    7. Juventus                23  14   6   5   3  18  14   4

    8. Lazio                   22  15   6   4   5  17  11   6

    9. Sassuolo                21  15   6   3   6  21  19   2

   10. Cremonese               20  15   5   5   5  18  18   0

   11. Atalanta                19  15   4   7   4  19  18   1

   12. Udinese                 18  14   5   3   6  15  22  -7

   13. Torino                  17  15   4   5   6  15  26 -11

   14. Lecce                   16  15   4   4   7  11  19  -8

   15. Genoa                   14  14   3   5   6  15  21  -6

   16. Cagliari                14  15   3   5   7  15  21  -6

   17. Parma                   14  15   3   5   7  10  18  -8

   18. Pisa                    10  15   1   7   7  10  20 -10

   19. Hellas Verona            9  14   1   6   7  11  21 -10

   20. Fiorentina               6  14   0   6   8  11  24 -13

bur-dam/mb/an/cb

