María Corina Machado apoia apreensão de petroleiro venezuelano pelos EUA

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, expressou seu apoio à apreensão de um navio-petroleiro pelos Estados Unidos na costa da Venezuela durante uma entrevista transmitida neste domingo (14) pela CBS. "Apoio totalmente a estratégia do presidente (Donald) Trump", declarou ela em resposta a uma pergunta sobre possíveis novas apreensões de petroleiros e um possível bloqueio econômico ao seu país.

"Nós, o povo venezuelano, somos muito gratos a ele e à sua administração", acrescentou, chamando Trump de "paladino da liberdade" para as Américas. Machado concedeu a entrevista em inglês. O presidente dos EUA anunciou na quarta-feira que seu país havia apreendido um petroleiro na costa da Venezuela, um evento sem precedentes na crise entre Washington e Caracas, que o denunciou como um "ato de pirataria internacional". Segundo Washington, a embarcação transportava petróleo da Venezuela e do Irã e havia sido sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2022 por supostos vínculos com a Guarda Revolucionária iraniana e o Hezbollah.

Em entrevista à CBS em Oslo, Machado declarou seu desejo de que os Estados Unidos, assim como países do Caribe, da América Latina e da Europa, adotem uma abordagem "legal" que "bloqueie de forma mais eficaz as atividades ilícitas do regime de Nicolás Maduro". Em trechos desta entrevista transmitida antecipadamente na sexta-feira, ela expressou seu apoio ao aumento da pressão sobre Maduro para que renuncie e prometeu retornar ao seu país "o mais breve possível". "Precisamos aumentar o preço de manter o poder pela força", afirmou a líder da oposição, acrescentando que, em algum momento, esse preço será tão alto para Maduro que "o regime entrará em colapso" e o país poderá "caminhar rumo a uma transição negociada".