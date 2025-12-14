Macron diz que cidadão francês foi morto em tiroteio na praia de Bondi

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste domingo, 14, que um cidadão francês foi uma das vítimas do tiroteio ocorrido na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália. Mais cedo, ele chegou a compartilhar a dor do povo australiano. "Continuaremos a lutar incansavelmente contra o ódio antissemita, que nos fere a todos, onde quer que ocorra", afirma.

Há pouco, a polícia de Nova Gales do Sul confirmou 16 mortes e disse que quase 40 pessoas permanecem hospitalizadas após o tiroteio durante celebrações de um feriado judaico. No comunicado, a polícia não especifica se o número de mortos inclui um dos agressores, que foi morto no tiroteio.