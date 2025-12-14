Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula reage com 'profunda consternação' a ataque terrorista antissemita na Austrália

Lula reage com 'profunda consternação' a ataque terrorista antissemita na Austrália

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu com "profunda consternação" ao atentado terrorista antissemita que deixou ao menos 16 mortos em uma praia de Sydney, na Austrália, neste domingo, 14.

"É inaceitável que atos de ódio e extremismo ceifem a vida de pessoas inocentes e atentem contra valores de paz, coexistência pacífica e respeito", afirmou, em publicação no X.

O petista também manifestou solidariedade às famílias das vítimas, à comunidade judaica e ao governo e povo australianos. "O Brasil reitera o seu compromisso inabalável com a defesa da vida, da tolerância e da liberdade religiosa", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

LULA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar