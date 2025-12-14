Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lens vence Nice e terminará 2025 na liderança do Francês, à frente do PSG

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Lens garantiu terminar o ano na liderança do Campeonato Francês ao vencer o Nice por 2 a 0 neste domingo (14).

Com 37 pontos, o time do norte da França tem um de vantagem sobre o Paris Saint-Germain (2º) nesta 16ª rodada, a última de 2025.

Artilheiro da equipe, o atacante Odsonne Édouard (15' e 57') marcou os dois gols da partida no estádio Bollaert.

Grande surpresa da temporada, o Lens voltou a mostrar sua força jogando em casa e chegou à sexta vitória nos últimos sete jogos.

"É algo [a liderança] que defendemos há três rodadas e uma grande atuação que tentaremos manter", disse o técnico da equipe, Pierre Sage.

"Vamos comemorar o Natal na primeira posição e isso é algo bonito para todo o povo da região", acrescentou Sage.

Por sua vez, a derrota deixa o Nice na 13ª colocação, muito longe da zona de classificação para as copas europeias.

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

   - Sexta-feira:

   Angers - Nantes                     4 - 1

  

   - Sábado:

   Rennes - Brest                      3 - 1

   Metz - PSG                          2 - 3

   Paris FC - Toulouse                 0 - 3

  

   - Domingo:

   Lyon - Le Havre                     1 - 0

   Auxerre - Lille                     3 - 4

   Strasbourg - Lorient                0 - 0

   Lens - Nice                         2 - 0

   (16h55) Olympique de Marselha - Monaco     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    37  16  12   1   3  28  13  15

    2. PSG                     36  16  11   3   2  35  14  21

    3. Lille                   32  16  10   2   4  33  20  13

    4. Olympique de Marselha   29  15   9   2   4  35  15  20

    5. Lyon                    27  16   8   3   5  22  16   6

    6. Rennes                  27  16   7   6   3  27  24   3

    7. Strasbourg              23  16   7   2   7  25  20   5

    8. Toulouse                23  16   6   5   5  24  19   5

    9. Monaco                  23  15   7   2   6  26  26   0

   10. Angers                  22  16   6   4   6  17  18  -1

   11. Brest                   19  16   5   4   7  21  27  -6

   12. Lorient                 18  16   4   6   6  19  28  -9

   13. Nice                    17  16   5   2   9  19  29 -10

   14. Paris FC                16  16   4   4   8  21  29  -8

   15. Le Havre                15  16   3   6   7  13  22  -9

   16. Auxerre                 12  16   3   3  10  14  25 -11

   17. Nantes                  11  16   2   5   9  14  28 -14

   18. Metz                    11  16   3   2  11  17  37 -20

