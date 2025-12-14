Lei Bosman, a decisão que asfixiou o futebol sul-americano

Há 30 anos, o trono do futebol não tinha dono. A Europa ainda estava longe do domínio absoluto que exibe hoje, e a América do Sul, impulsionada por suas estrelas, competia em igualdade de condições... até que uma decisão judicial revolucionou tudo. Em 15 de dezembro de 1995, o esporte mais popular do mundo sofreu um choque: a decisão de um tribunal da União Europeia, popularmente conhecida como Lei Bosman, retirou as restrições que limitavam a contratação a um máximo de três ou quatro jogadores estrangeiros por clubes do bloco.

O Velho Continente, antes um destino reservado para estrelas sul-americanas como Diego Maradona ou Zico, tornou-se lar de milhares de jogadores de Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. A decisão teve origem numa denúncia do ex-jogador belga Jean-Marc Bosman, que enfrentou restrições para assinar contrato com um clube francês. Entre outras mudanças, a decisão também permitiu que jogadores de ascendência europeia se naturalizassem, deixando de ser considerados estrangeiros. O ex-jogador uruguaio Gustavo Poyet, que na época na época saiu do River Plate de Montevidéu e passou a brilhar em clubes europeus como Zaragoza, Chelsea e Tottenham, lembra da mudança. "Talvez eu tenha sido um dos primeiros a ter aproveitado a Lei Bosman (...) quando me naturalizei espanho, passei a ser apenas mais um jogador na Europa, o que me abriu portas para jogar em outros países", disse Poyet em entrevista à AFP.

As mudanças alteraram o paradigma de uma rivalidade acirrada dos últimos 30 anos entre Europa e América do Sul, que passou de dominar as competições de clubes e seleções nacionais a ficar para trás no histórico de troféus após a inevitável fuga de talentos. - "Mina de ouro" - O aniversário da Lei Bosman coincide com a estreia de uma Copa do Mundo de clubes inédita, com 32 equipes, vencida em julho pelo Chelsea, da Inglaterra.

Mas antes disso, a balança pendia para a América do Sul. Na Copa Intercontinental, o retrospecto era favorável aos sul-americanos até 1995: 20 títulos contra 14 dos europeus. Depois, a ordem se inverteu. De 1996 a 2025, foram 25 conquistas europeias na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes, criado posteriormente, enquanto a América do Sul venceu seis, com o Corinthians como último campeão, em 2012. Aos olhos da Europa, a América do Sul passou de rival a garimpo.

"Os jogadores", muitos de regiões pobres, "optam por irem cedo [muito jovens]", comenta o ex-jogador colombiano Hamilton Ricard. Depois da decisão Bosman, equipes e olheiros perceberam que na América do Sul "existe uma mina de ouro", acrescenta Ricard. Em 2025, a América do Sul bateu recordes de vendas (1.385) e transferências (US$ 709 milhões, ou R$ 3,8 bilhões na cotação atual), de acordo com a Fifa.