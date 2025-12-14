Judeu, Alcolumbre afirma que ataque à celebração judaica na Austrália é cruel e inaceitável

"Trata-se de um ato cruel, movido pelo ódio e pelo antissemitismo, que atinge não apenas a comunidade judaica da Austrália, mas fere valores fundamentais como a vida, a liberdade religiosa e a convivência pacífica", declarou, em nota divulgada.

O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), lamentou o ataque durante uma celebração de feriado judaico na Bondi Beach, em Sydney, neste domingo, 14. Alcolumbre, que é judeu, afirmou ter recebido a notícia com "profunda tristeza e indignação".

O presidente do Senado e do Congresso manifestou solidariedade às famílias das vítimas e condenou o antissemitismo. "O terrorismo, motivado pelo antissemitismo ou por qualquer outra forma de ódio, é inaceitável. O Congresso Nacional se une às manifestações internacionais de repúdio e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e da liberdade religiosa", declarou.

Ao menos 12 pessoas morreram após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo(horário de Brasília), segundo informações da polícia da província de Nova Gales do Sul.

Um dos mortos seria um homem suspeito de participar do massacre. Outro possível atirador também foi capturado e está em estado crítico, de acordo com as autoridades.

Entre os feridos, há policiais. No momento do ataque, o local sediava celebrações de Hannukah, evento da comunidade judaica, e estava repleto de famílias, segundo o jornal The Sidney Morning Herald.