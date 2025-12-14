Israel afirma ter matado chefe de armas do Hamas em Gaza

Esta é a execução mais importante de um oficial sênior do grupo palestino desde o início do cessar-fogo. Cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas no ataque israelense.Israel afirmou neste sábado (13/12) que matou Raad Saad, chefe da produção de armas da ala militar do Hamas, em um ataque aéreo a um carro na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa Israel Katz disseram em uma declaração conjunta que o ataque ocorreu em retaliação "à detonação de um artefato explosivo do Hamas" que feriu soldados das Forças de Defesa de Israel na Área Amarela da Faixa de Gaza. Esta é a mais importante execução de uma figura sênior do Hamas desde que um acordo de cessar-fogo em Gaza entrou em vigor em 10 de outubro. Sob a trégua, que permanece frágil, as tropas israelenses se retiraram para posições atrás da chamada Linha Amarela, embora ainda controlem mais da metade do território palestino. Netanyahu e Katz descreveram Saad como "um dos arquitetos" do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza. O exército israelense afirmou que Saad era o chefe da sede de produção de armas da ala militar do Hamas e liderava o "fortalecimento das forças" do grupo. Fontes familiares confirmaram sua morte à agência de notícias AFP e disseram que o funeral seria realizado no domingo. Ataque deixou cinco mortos Mais cedo neste sábado, o exército israelense disse que dois soldados da reserva ficaram levemente feridos "como resultado de um artefato explosivo que detonou durante uma operação para limpar a área de infraestrutura terrorista no sul de Gaza". A agência de defesa civil do território palestino administrado pelo Hamas confirmou que um consequente ataque israelense matou cinco pessoas no distrito de Tel al-Hawa, a sudoeste da Cidade de Gaza. Mahmud Bassal, porta-voz da defesa civil de Gaza, disse que cinco pessoas foram mortas depois que "um veículo civil do tipo jipe foi alvo próximo ao cruzamento Nabulsi em Tel al-Hawa". Bassal afirmou que os corpos "carbonizados" foram levados ao hospital Al-Shifa após "aviões de guerra israelenses atingirem o veículo civil com três mísseis". O departamento de emergência do hospital confirmou a chegada dos cinco corpos e disse que mais de 25 pessoas ficaram feridas no ataque. Não houve confirmação imediata do Hamas de que Saad estivesse entre os mortos. Bassal também disse que um jovem de 17 anos e outro de 18 foram mortos por disparos israelenses em dois incidentes separados em Gaza. Hamas diz que ataque violou trégua Um oficial militar israelense descreveu Saad como um membro de alto escalão do Hamas que ajudou a estabelecer e expandir a rede de produção de armas do grupo. "Nos últimos meses, ele atuou para restabelecer as capacidades e a fabricação de armas do Hamas, uma violação flagrante do cessar-fogo", disse o oficial. Fontes do Hamas o descreveram como o segundo no comando da ala armada do grupo, depois de Izz eldeen Al-Hadad. Em comunicado, o grupo palestino condenou o ataque como uma violação do acordo de cessar-fogo, mas não disse se Saad foi atingido e não ameaçou retaliação. Autoridades de saúde palestinas dizem que forças israelenses já mataram pelo menos 386 pessoas em ataques em Gaza desde o início da trégua. Já Israel afirma que três de seus soldados foram mortos desde 10 de outubro. gq (Reuters, AFP)