Irã condena ataque mortal contra celebração judaica em Sydney

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, neste domingo (14), o "ataque violento" em Sydney, que teve como alvo uma celebração judaica e deixou 11 mortos em uma praia australiana.

"Condenamos o ataque violento em Sydney, Austrália. O terrorismo e o assassinato de seres humanos, onde quer que sejam cometidos, são rejeitados e condenados", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqeri, no X.

