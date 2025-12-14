Instituto judaico cobra manifestação do governo brasileiro sobre ataque a judeus na Austrália

"Mais do que agir depois, é urgente intensificar ações preventivas que possam frear o crescimento de casos de antissemitismo na Austrália ou em qualquer outro lugar, preservando a segurança e o direito à fé de qualquer que seja a religião", diz em nota.

O diretor-executivo do Instituto Brasil-Israel (IBI), Pedro Kelson, disse em nota à imprensa que a entidade espera que o governo brasileiro condene "nos mais fortes termos" o ataque a judeus na Bondi Beach, em Sydney, neste domingo, 14.

Ele afirma, também, que houve uma explosão de casos de intolerância religiosa na Austrália nos últimos anos. "Foram pichações, incêndios em sinagogas, casos de violência e que culminam agora nessa tragédia, muitas vezes tendo como disfarce ou falsa argumentação o antissionismo", alerta.

O ataque ocorreu na madrugada deste domingo, 14, durante uma celebração de um feriado judaico, Chanucá. Até o momento as autoridades australianas informam que o número de mortos chega a 12, com 29 feridos.

Autoridades do mundo inteiro estão se manifestando a respeito do episódio e Israel têm acusado o primeiro ministro australiano, Anthony Albanese, de não lidar com o aumento da onda de antissemitismo.

O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em um evento do governo em Dimona, que em agosto enviou uma carta à Albanese, o alertando "que a política do governo australiano estava promovendo e encorajando o antissemitismo na Austrália".