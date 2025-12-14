Homem imobiliza e desarma um dos atiradores em ataque em praia da Austrália

O ataque deixou ao menos 12 mortos e dezenas de feridos. Um dos atiradores morreu e outro envolvido no massacre está em estado crítico.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem desarmando um dos suspeitos de atirar contra uma multidão na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, na madrugada deste domingo, 14 (horário de Brasília).

O vídeo mostra um homem correndo em direção a um dos atiradores, imobilizando-o e tomando sua arma em uma ação descrita pelo jornal australiano The Sydney Morning Herald como um ato de bravura que "pode ter salvado vidas".

Pelas cenas, o atirador aparece próximo ao calçadão e à área de estacionamento na região da Campbell Parade, a principal via da praia de Bond, disparando em direção a pessoas reunidas em um gramado.

Em seguida, um homem se aproxima agachado, usando carros como cobertura, e então avança, segura o agressor e consegue arrancar a arma de suas mãos. O suspeito cai e se afasta, enquanto o civil chega a mirar a arma e depois a encosta em uma árvore antes de recuar.

Perto dali, outro atirador segue atirando de cima de uma pequena ponte e logo outro homem aparece ao seu lado também atirando (não fica claro se um terceiro indivíduo participou dos ataques).