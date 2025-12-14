Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas confirma morte de comandante de alto escalão em Gaza após ataque israelense

Hamas confirma morte de comandante de alto escalão em Gaza após ataque israelense

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Hamas confirmou neste domingo, 14, a morte de um comandante de alto escalão em Gaza, responsável pela produção de armas do grupo. No sábado, 13, Israel anunciou que matou Raed Saad após um dispositivo explosivo detonar e ferir dois soldados no sul do território.

Israel o havia descrito como um dos arquitetos do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, e afirmou que ele estava "envolvido na reconstrução da organização terrorista" em violação ao cessar-fogo que entrou em vigor há dois meses.

O Hamas também disse que nomeou um novo comandante, mas não deu detalhes.

O ataque de sábado a oeste da Cidade de Gaza matou quatro pessoas, de acordo com um jornalista da Associated Press que viu seus corpos chegarem ao Hospital Shifa. Outras três pessoas ficaram feridas, segundo o hospital Al-Awda. O Hamas, em sua declaração inicial, descreveu o veículo atingido como civil.

Ataques aéreos e tiroteios israelenses em Gaza mataram pelo menos 391 palestinos desde que o cessar-fogo entrou em vigor, de acordo com autoridades de saúde palestinas. Israel disse que os ataques recentes são em retaliação a ataques militantes contra seus soldados, e que as tropas dispararam contra palestinos que se aproximaram da "Linha Amarela" entre a maioria de Gaza controlada por Israel e o restante do território.

*Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar