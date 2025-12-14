Hamas confirma morte de comandante de alto escalão em Gaza após ataque israelense

O Hamas confirmou neste domingo, 14, a morte de um comandante de alto escalão em Gaza, responsável pela produção de armas do grupo. No sábado, 13, Israel anunciou que matou Raed Saad após um dispositivo explosivo detonar e ferir dois soldados no sul do território. Israel o havia descrito como um dos arquitetos do ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, e afirmou que ele estava "envolvido na reconstrução da organização terrorista" em violação ao cessar-fogo que entrou em vigor há dois meses.

O Hamas também disse que nomeou um novo comandante, mas não deu detalhes. O ataque de sábado a oeste da Cidade de Gaza matou quatro pessoas, de acordo com um jornalista da Associated Press que viu seus corpos chegarem ao Hospital Shifa. Outras três pessoas ficaram feridas, segundo o hospital Al-Awda. O Hamas, em sua declaração inicial, descreveu o veículo atingido como civil. Ataques aéreos e tiroteios israelenses em Gaza mataram pelo menos 391 palestinos desde que o cessar-fogo entrou em vigor, de acordo com autoridades de saúde palestinas. Israel disse que os ataques recentes são em retaliação a ataques militantes contra seus soldados, e que as tropas dispararam contra palestinos que se aproximaram da "Linha Amarela" entre a maioria de Gaza controlada por Israel e o restante do território. *Fonte: Associated Press