Haaland comanda vitória do City sobre o Crystal Palace no Inglês
O Manchester City, principal perseguidor do líder Arsenal, venceu o Crystal Palace fora de casa por 3 a 0 neste domingo (14), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com dois gols do norueguês Erling Haaland.
Com a vitória, os 'Citizens' somam 34 pontos e se mantêm a dois dos 'Gunners', que no sábado venceram o lanterna Wolverhampton por 2 a 1.
Haaland (41', 88' de pênal) e o atacante inglês Phil Foden (69'), ambos em grande fase, marcaram os gols no Selhurst Park, casa do Palace (5º, 26 pontos).
O norueguês de 25 anos soma 17 goles nas primeiras 16 rodadas, números impressionantes que o elevam ainda mais na artilharia do campeonato.
Um ponto atrás do City está o Aston Villa (3º, 33 pts), que venceu na visita ao West Ham (18º) por 3 a 2 depois de ter ficado duas vezes atrás no placar.
O português Matheus Fernandes abriu o placar para os 'Hammers' com 30 segundos de jogo, antes de seu companheiro grego Konstantinos Mavropanos marcar contra para empatar (9').
Os anfitriões voltaram a ficar à frente graças a Jarrod Bowen (24'), mas no segundo tempo Morgan Rogers marcou duas vezes (50' e 79') para dar a nona vitória consecutiva, entre todas as competições, ao Villa.
Fora do Top 5, o Sunderland (7º) derrotou o Newcastle (12º) por 1 a 0 no Clássico Tyne-Wear, com um gol contra do atacante alemão Nick Woltemade (46') no início do segundo tempo.
Por sua vez, o Tottenham (11º) visitou o Nottingham Forest (16º) e foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Callum Hudson-Odoi (28' e 50').
Ainda neste domingo, o Brentford (15º) recebe o Leeds (17º) e a rodada termina na segunda-feira com o duelo entre Manchester United (8º) contra o Bournemouth (14º).
-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Chelsea - Everton 2 - 0
Liverpool - Brighton 2 - 0
Burnley - Fulham 2 - 3
Arsenal - Wolverhampton 2 - 1
- Domingo:
Crystal Palace - Manchester City 0 - 3
West Ham - Aston Villa 2 - 3
Nottingham - Tottenham 3 - 0
Sunderland - Newcastle 1 - 0
(13h30) Brentford - Leeds
- Segunda-feira:
(17h00) Manchester United - Bournemouth
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 36 16 11 3 2 30 10 20
2. Manchester City 34 16 11 1 4 38 16 22
3. Aston Villa 33 16 10 3 3 25 17 8
4. Chelsea 28 16 8 4 4 27 15 12
5. Crystal Palace 26 16 7 5 4 20 15 5
6. Liverpool 26 16 8 2 6 26 24 2
7. Sunderland 26 16 7 5 4 19 17 2
8. Manchester United 25 15 7 4 4 26 22 4
9. Everton 24 16 7 3 6 18 19 -1
10. Brighton 23 16 6 5 5 25 23 2
11. Tottenham 22 16 6 4 6 25 21 4
12. Newcastle 22 16 6 4 6 21 20 1
13. Fulham 20 16 6 2 8 23 26 -3
14. Bournemouth 20 15 5 5 5 21 24 -3
15. Brentford 19 15 6 1 8 21 24 -3
16. Nottingham 18 16 5 3 8 17 25 -8
17. Leeds 15 15 4 3 8 19 29 -10
18. West Ham 13 16 3 4 9 19 32 -13
19. Burnley 10 16 3 1 12 18 33 -15
20. Wolverhampton 2 16 0 2 14 9 35 -26
bur-dam/raa/cbDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente