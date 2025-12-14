Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haaland comanda vitória do City sobre o Crystal Palace no Inglês

Autor AFP
Tipo Notícia

O Manchester City, principal perseguidor do líder Arsenal, venceu o Crystal Palace fora de casa por 3 a 0 neste domingo (14), pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com dois gols do norueguês Erling Haaland.

Com a vitória, os 'Citizens' somam 34 pontos e se mantêm a dois dos 'Gunners', que no sábado venceram o lanterna Wolverhampton por 2 a 1.

Haaland (41', 88' de pênal) e o atacante inglês Phil Foden (69'), ambos em grande fase, marcaram os gols no Selhurst Park, casa do Palace (5º, 26 pontos).

O norueguês de 25 anos soma 17 goles nas primeiras 16 rodadas, números impressionantes que o elevam ainda mais na artilharia do campeonato.

Um ponto atrás do City está o Aston Villa (3º, 33 pts), que venceu na visita ao West Ham (18º) por 3 a 2 depois de ter ficado duas vezes atrás no placar. 

O português Matheus Fernandes abriu o placar para os 'Hammers' com 30 segundos de jogo, antes de seu companheiro grego Konstantinos Mavropanos marcar contra para empatar (9').

Os anfitriões voltaram a ficar à frente graças a Jarrod Bowen (24'), mas no segundo tempo Morgan Rogers marcou duas vezes (50' e 79') para dar a nona vitória consecutiva, entre todas as competições, ao Villa.

Fora do Top 5, o Sunderland (7º) derrotou o Newcastle (12º) por 1 a 0 no Clássico Tyne-Wear, com um gol contra do atacante alemão Nick Woltemade (46') no início do segundo tempo.

Por sua vez, o Tottenham (11º) visitou o Nottingham Forest (16º) e foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Callum Hudson-Odoi (28' e 50').

Ainda neste domingo, o Brentford (15º) recebe o Leeds (17º) e a rodada termina na segunda-feira com o duelo entre Manchester United (8º) contra o Bournemouth (14º).

-- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Chelsea - Everton                   2 - 0

   Liverpool - Brighton                2 - 0

   Burnley - Fulham                    2 - 3

   Arsenal - Wolverhampton             2 - 1

  

   - Domingo:

   Crystal Palace - Manchester City    0 - 3

   West Ham - Aston Villa              2 - 3

   Nottingham - Tottenham              3 - 0

   Sunderland - Newcastle              1 - 0

   (13h30) Brentford - Leeds                  

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Manchester United - Bournemouth

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 36  16  11   3   2  30  10  20

    2. Manchester City         34  16  11   1   4  38  16  22

    3. Aston Villa             33  16  10   3   3  25  17   8

    4. Chelsea                 28  16   8   4   4  27  15  12

    5. Crystal Palace          26  16   7   5   4  20  15   5

    6. Liverpool               26  16   8   2   6  26  24   2

    7. Sunderland              26  16   7   5   4  19  17   2

    8. Manchester United       25  15   7   4   4  26  22   4

    9. Everton                 24  16   7   3   6  18  19  -1

   10. Brighton                23  16   6   5   5  25  23   2

   11. Tottenham               22  16   6   4   6  25  21   4

   12. Newcastle               22  16   6   4   6  21  20   1

   13. Fulham                  20  16   6   2   8  23  26  -3

   14. Bournemouth             20  15   5   5   5  21  24  -3

   15. Brentford               19  15   6   1   8  21  24  -3

   16. Nottingham              18  16   5   3   8  17  25  -8

   17. Leeds                   15  15   4   3   8  19  29 -10

   18. West Ham                13  16   3   4   9  19  32 -13

   19. Burnley                 10  16   3   1  12  18  33 -15

   20. Wolverhampton            2  16   0   2  14   9  35 -26

