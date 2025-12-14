Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração judaica. 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

"O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos".