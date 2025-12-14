Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Governo federal divulgou nota de repúdio ao ataque terrorista que aconteceu numa praia da Austrália neste domingo (14) durante uma celebração judaica. 16 pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

"O Governo brasileiro expressa solidariedade às famílias das vítimas, às pessoas feridas e a todos os demais afetados, bem como ao povo e ao Governo australianos".

Na nota, o governo reafirma "seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa".

Atentado

O ataque aconteceu na praia de Bondi, que recebia uma festa judaica. Doze pessoas foram mortas no atentado e mais de vinte foram encaminhadas para o hospital. Os óbitos aumentaram nas horas subsequentes e chegaram a dezesseis.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar