Ganhador do Nobel Bialiatsky pede a UE que negocie fim da repressão com Belarus

O dissidente bielorrusso e lauredo com o Prêmio Nobel da Paz, Ales Bialiatsky, libertado da prisão após um acordo entre Minsk e Washington, instou, neste domingo (14), a União Europeia a negociar com o governo bielorrusso para pôr fim à repressão.

"Pelo bem da sociedade europeia e de outras democracias, devemos pôr fim à repressão em Belarus", declarou Bialiatsky em uma entrevista à AFP na Lituânia.