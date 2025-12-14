Fifa entregará prêmio The Best nesta 3ª feira

O prêmio The Best da Fifa será entregue na próxima terça-feira em Doha, anunciou a entidade em comunicado publicado neste domingo (14). A cerimônia com 800 convidados será realizada na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, também na capital do Catar.

Entre os favoritos, destaque para o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (PSG), seu compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem Lamine Yamal (Barcelona). Outros atacantes do futebol europeu, como o egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e o inglês Harry Kane (Bayern de Munique), também estão na lista de candidatos, e o vencedor será decidido por um "painel de especialistas" reunido pela Fifa. Na categoria feminina, 17 jogadoras concorrem ao prêmio. A seleção da Inglaterra, bicampeã da Europa, conta com cinco candidatas, o mesmo número da Espanha. Campeão da Champions League com o PSG, o espanhol Luis Enrique é o favorito entre os candidatos a melhor técnico, contra seis adversários entre os quais se destacam o holandês Arne Slot (Liverpool) e o alemão Hansi Flick (Barcelona).