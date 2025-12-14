EUA 'condena firmemente' o ataque mortal contra uma celebração judaica em Sydney

"Os Estados Unidos condenam firmemente o ataque terrorista na Austrália contra uma celebração judaica", disse o secretário de Estado americano, Marco Rubio, neste domingo (14), após o ataque em uma praia de Sydney que deixou 11 mortos.

"O antissemitismo não tem lugar neste mundo. Nossas orações estão com as vítimas deste ataque horrível, com a comunidade judaica e com o povo da Austrália", disse o secretário de Estado americano.