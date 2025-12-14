Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estados dos EUA processam governo Trump por taxa sobre vistos

Autor DW
Califórnia e outros 19 estados americanos entraram com ação judicial para bloquear taxa de 100 mil dólares imposta sobre vistos para trabalhadores qualificados.A Califórnia e outros 19 estados americanos entraram com uma ação judicial nesta sexta-feira (12/12) buscando bloquear a taxa de 100 mil dólares imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a novos vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. A ação judicial, apresentada em um tribunal federal em Boston, é no mínimo a terceira a contestar a taxa anunciada por Trump em setembro, a qual aumenta drasticamente o custo de obtenção dos vistos H-1B. Atualmente, os empregadores geralmente pagam entre 2 mil e 5 mil dólares em taxas. O gabinete do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, afirmou em comunicado que Trump não tem poder para impor a taxa e que ela viola a lei federal, que permite às autoridades de imigração cobrar apenas as taxas necessárias para cobrir o custo da administração dos programas de visto. Setor de tecnologia é o mais afetado O programa H-1B permite que empregadores americanos contratem trabalhadores estrangeiros em áreas especializadas. O setor de tecnologia, com muitas empresas sediadas na Califórnia, depende particularmente de trabalhadores que recebem esses vistos. Bonta, um democrata, disse que a taxa de 100 mil dólares criaria encargos financeiros desnecessários para provedores de serviços essenciais, como educação e saúde, exacerbando a escassez de mão de obra e ameaçando gerar corte serviços. Os estados que se uniram à Califórnia no processo incluem Nova York, Massachusetts, Illinois, Nova Jersey e Washington. A Casa Branca, em resposta a outros processos judiciais, afirmou que a nova taxa é um exercício legítimo dos poderes de Trump e irá desencorajar os empregadores de abusarem do programa H-1B. Críticos dos vistos H-1B e de outros vistos de trabalho dizem que eles são frequentemente usados ​​para substituir trabalhadores americanos por funcionários estrangeiros que aceitam trabalhar por menos. Outras ações judiciais Mas grupos empresariais e grandes empresas têm sustentado que os trabalhadores com vistos H-1B são um meio crucial para suprir a escassez de trabalhadores americanos qualificados. A Câmara de Comércio dos EUA, o maior grupo de lobby empresarial do país, e uma coalizão de sindicatos, empregadores e grupos religiosos entraram com ações judiciais separadas contestando a taxa. Um juiz em Washington, D.C., realizará uma audiência sobre a ação da Câmara na próxima semana. A ordem de Trump impede a entrada nos Estados Unidos de novos beneficiários do visto H-1B, a menos que o empregador que patrocina o visto tenha feito o pagamento de 100 mil dólares. O governo afirmou que a ordem não se aplica a titulares de vistos H-1B existentes ou àqueles que se inscreveram antes de 21 de setembro. Na ordem, Trump invocou seu poder sob a lei federal de imigração para restringir a entrada de certos estrangeiros que seriam prejudiciais aos interesses dos EUA. O gabinete de Bonta afirmou na sexta-feira que a taxa excede em muito o custo de processamento das petições H-1B, tornando-a ilegal. Acrescentou que a Constituição dos EUA impede Trump de impor unilateralmente taxas para gerar receita para os Estados Unidos, uma tarefa reservada ao Congresso. md (EFE, Reuters)

