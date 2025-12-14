Estados dos EUA processam governo Trump por taxa sobre vistos

Califórnia e outros 19 estados americanos entraram com ação judicial para bloquear taxa de 100 mil dólares imposta sobre vistos para trabalhadores qualificados.A Califórnia e outros 19 estados americanos entraram com uma ação judicial nesta sexta-feira (12/12) buscando bloquear a taxa de 100 mil dólares imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a novos vistos H-1B para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. A ação judicial, apresentada em um tribunal federal em Boston, é no mínimo a terceira a contestar a taxa anunciada por Trump em setembro, a qual aumenta drasticamente o custo de obtenção dos vistos H-1B. Atualmente, os empregadores geralmente pagam entre 2 mil e 5 mil dólares em taxas. O gabinete do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, afirmou em comunicado que Trump não tem poder para impor a taxa e que ela viola a lei federal, que permite às autoridades de imigração cobrar apenas as taxas necessárias para cobrir o custo da administração dos programas de visto. Setor de tecnologia é o mais afetado O programa H-1B permite que empregadores americanos contratem trabalhadores estrangeiros em áreas especializadas. O setor de tecnologia, com muitas empresas sediadas na Califórnia, depende particularmente de trabalhadores que recebem esses vistos. Bonta, um democrata, disse que a taxa de 100 mil dólares criaria encargos financeiros desnecessários para provedores de serviços essenciais, como educação e saúde, exacerbando a escassez de mão de obra e ameaçando gerar corte serviços. Os estados que se uniram à Califórnia no processo incluem Nova York, Massachusetts, Illinois, Nova Jersey e Washington. A Casa Branca, em resposta a outros processos judiciais, afirmou que a nova taxa é um exercício legítimo dos poderes de Trump e irá desencorajar os empregadores de abusarem do programa H-1B. Críticos dos vistos H-1B e de outros vistos de trabalho dizem que eles são frequentemente usados ​​para substituir trabalhadores americanos por funcionários estrangeiros que aceitam trabalhar por menos. Outras ações judiciais Mas grupos empresariais e grandes empresas têm sustentado que os trabalhadores com vistos H-1B são um meio crucial para suprir a escassez de trabalhadores americanos qualificados. A Câmara de Comércio dos EUA, o maior grupo de lobby empresarial do país, e uma coalizão de sindicatos, empregadores e grupos religiosos entraram com ações judiciais separadas contestando a taxa. Um juiz em Washington, D.C., realizará uma audiência sobre a ação da Câmara na próxima semana. A ordem de Trump impede a entrada nos Estados Unidos de novos beneficiários do visto H-1B, a menos que o empregador que patrocina o visto tenha feito o pagamento de 100 mil dólares. O governo afirmou que a ordem não se aplica a titulares de vistos H-1B existentes ou àqueles que se inscreveram antes de 21 de setembro. Na ordem, Trump invocou seu poder sob a lei federal de imigração para restringir a entrada de certos estrangeiros que seriam prejudiciais aos interesses dos EUA. O gabinete de Bonta afirmou na sexta-feira que a taxa excede em muito o custo de processamento das petições H-1B, tornando-a ilegal. Acrescentou que a Constituição dos EUA impede Trump de impor unilateralmente taxas para gerar receita para os Estados Unidos, uma tarefa reservada ao Congresso. md (EFE, Reuters)