Congresso do Partido Comunista de Cuba é adiado devido à crise econômica

Os congressos do PCC, o único partido legal em Cuba, são realizados, geralmente, a cada cinco anos, salvo em circunstâncias excepcionais.

O nono congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC), previsto para abril, foi adiado devido à grave crise econômica que assola o país, anunciaram, neste domingo (14), os veículos de comunicação estatais cubanos.

A decisão de adiar a instância foi tomada no sábado (13) em uma reunião plenária do Comitê Central do partido, por proposta do ex-presidente Raúl Castro, de 94 anos, que atua como membro do Parlamento desde que deixou a presidência do PCC em 2021, mas mantém grande influência política.

"A proposta (...) foi tornada pública pelo Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, em uma carta lida perante a sessão plenária", informou Cubadebate em seu site.

Em sua carta, Castro destaca sua posição de que os congressos devem acontecer dentro dos prazos previstos, mas afirma que desta vez é conveniente adiar sua realização para "dedicar o ano de 2026 a nos recuperarmos em tudo o que for possível".

A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Central, segundo o Cubadebate.