Confiamos na liderança de Kast diz Marco Rubio; Chile avançará em prioridades compartilhadas

Os Estados Unidos divulgaram uma nota oficial parabenizando José Antonio Kast por sua vitória na eleição presidencial no Chile. A manifestação, pelo X, foi assinada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

No comunicado, o governo norte-americano afirma confiar que, sob a liderança de Kast, o Chile avançará em prioridades compartilhadas entre os dois países. Entre elas, o fortalecimento da segurança pública, o combate à imigração ilegal e a revitalização das relações comerciais bilaterais.