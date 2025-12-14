Confiamos na liderança de Kast diz Marco Rubio; Chile avançará em prioridades compartilhadas
Os Estados Unidos divulgaram uma nota oficial parabenizando José Antonio Kast por sua vitória na eleição presidencial no Chile. A manifestação, pelo X, foi assinada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
No comunicado, o governo norte-americano afirma confiar que, sob a liderança de Kast, o Chile avançará em prioridades compartilhadas entre os dois países. Entre elas, o fortalecimento da segurança pública, o combate à imigração ilegal e a revitalização das relações comerciais bilaterais.
A nota também destaca a expectativa de Washington de trabalhar em estreita colaboração com o novo governo chileno, com o objetivo de aprofundar a parceria entre os países e promover a prosperidade compartilhada no hemisfério.
