Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autor do ataque contra soldados dos EUA na Síria pertencia às forças de segurança

Autor do ataque contra soldados dos EUA na Síria pertencia às forças de segurança

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O homem que matou três americanos na Síria no sábado era membro das forças de segurança e seria exonerado no domingo, pois as autoridades suspeitavam que ele tivesse "visões islamistas extremistas", disse um porta-voz do Ministério do Interior sírio neste domingo (14).

Dois soldados americanos e um civil foram mortos no sábado na região desértica de Palmira durante uma missão, segundo o Pentágono. 

As autoridades sírias suspeitavam que o autor do ataque tivesse "visões islamistas extremistas" e decidiram exonerá-lo no domingo, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Noureddine al-Baba, à televisão estatal. 

O agressor, que foi morto, "era membro das forças de Segurança Geral subordinadas ao Ministério do Interior há mais de dez meses e havia sido enviado para várias cidades antes de ser transferido para Palmira", disse uma fonte de segurança anteriormente. 

"Onze membros das forças de Segurança Geral foram detidos e levados para interrogatório após o ataque", acrescentou a fonte. 

As autoridades lançaram uma operação contra células do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) em toda a província de Homs, anunciou a televisão estatal.

Washington declarou que os americanos morreram em uma "emboscada de um franco-atirador" do grupo jihadista EI, que no passado controlou a região de Palmira durante a Guerra Civil síria e foi derrotado. No entanto, ainda há combatentes do EI no vasto deserto sírio. 

Outros três soldados americanos ficaram feridos no ataque, de acordo com o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom). 

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu "tomar represálias" contra os responsáveis. 

Este é o primeiro ataque desse tipo relatado na Síria desde que a coalizão islamista, que se aliou aos Estados Unidos, chegou ao poder há um ano. 

O ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shaibani, condenou o ataque "terrorista" em uma publicação no X.

mam-at/cm/hgs/pc/mb/an/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar