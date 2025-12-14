Ataque a tiros deixa 12 mortos em praia na Austrália; local sediava celebração judaica

Ao menos 12 pessoas morreram e 11 ficaram feridas após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo, 14 (horário de Brasília), segundo o jornal The Sidney Morning Herald. De acordo com informações da polícia da província de Nova Gales do Sul, um dos mortos seria um homem suspeito de participar do massacre. Outro possível atirador também foi capturado e está em estado crítico, de acordo com as forças policiais.

Entre os 11 feridos, há dois policiais. No momento do ataque, o local sediava celebrações de Hannukah, evento da comunidade judaica, e estava repleto de famílias. O diretor-executivo da Associação Judaica Australiana, Robert Gregory, afirmou que membros da comunidade judaica foram alvos do ataque. A polícia, no entanto, ainda não forneceu detalhes sobre as motivações do atentado nem se há evidências de que o massacre foi direcionado. Segundo informações do The New York Times, um rabino da organização judaica Chabad de Bondi identificado como Eli Schlanger foi morto no tiroteio, conforme informou Motti Seligson, diretor de mídia da Chabad. A polícia local diz que os serviços de emergência foram acionados para a via Campbell Parade por volta das 18h45 de domingo no horário australiano (4h45 da madrugada no horário de Brasília) após relatos de disparos de arma de fogo.

A praia de Bondi é uma das badaladas de Sidney, muito procurada por surfistas. A Campbell Parade, de onde a polícia foi acionada, é a rua principal à beira-mar e tem um calcadão com cafés, restaurantes, hotéis e outros comércios com vista para o mar. De acordo com as forças policiais, "vários itens suspeitos encontrados nas proximidades estão sendo examinados por agentes especializados, e uma zona de exclusão está em vigor". A polícia diz que não há relatos de incidentes semelhantes em Sidney, mas o ataque fez as celebrações de Hannukah serem canceladas em Melbourne, outra grande cidade australiana.