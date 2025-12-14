Apoiadores da iraniana Nobel da Paz continuam sem conseguir contatá-la após sua prisão

Não houve contato com a ganhadora iraniana do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, desde sua detenção na sexta-feira (12), disseram seus apoiadores neste domingo (14), instando a República Islâmica a libertar a ativista e dezenas de pessoas presas junto com ela. Mohammadi, que ganhou o Nobel em 2023, foi detida na sexta-feira após comparecer a uma cerimônia de homenagem, na cidade de Mashhad, ao advogado Josrow Alikordi, encontrado morto no início deste mês.

Segundo o promotor de Mashhad, Hasán Hematifar, 38 pessoas foram presas no evento, entre elas Mohammadi e outra destacada ativista, Sepideh Gholian. O irmão de Alikordi, Javad, foi detido mais tarde no mesmo dia. Mohammadi, que passou grande parte da última década entrando e saindo da prisão, havia sido autorizada a sair da prisão em dezembro de 2024 por motivos médicos. Durante o último ano, continuou com seu ativismo. Desde sua última prisão, Mohammadi não realizou nenhuma ligação telefônica e "apenas um número limitado de detidos conseguiu entrar em contato com familiares", destacou sua fundação em um comunicado. O comunicado expressou sua "profunda preocupação pelo bem-estar físico e psicológico de todos os detidos" e pede sua libertação "imediata e incondicional". Indicou que a organização soube que seu caso foi encaminhado à Procuradoria Revolucionária Mashhad, órgão responsável por casos de segurança nacional.

No entanto, a fundação disse não ter recebido informação sobre seu "paradeiro ou estado". Imagens da cerimônia mostraram Mohammadi —sem o véu, obrigatório para as mulheres em público na república islâmica— subindo em um carro para se dirigir a multidões que cantavam slogans contra as autoridades. Depois foi detida "violentamente", destacou a organização, que acrescentou que acredita que o número de pessoas detidas junto com ela pode ter ultrapassado 50.