Aplicativo envia mensagens não autorizadas pró-Kast e tumultua pleito nas eleições do Chile

Mais cedo, a porta-voz do governo chileno, Camila Vallejo, abordou o episódio ocorrido no dia de eleição no país, chamando de "incomum", após usuários do aplicativo receberem mensagens de campanha a favor do candidato da extrema-direita José Antonio Kast.

A Lipigás informou, por meio de comunicado divulgado neste domingo, 14, que uma mensagem recebida por alguns usuários do aplicativo LipiApp não foi enviada pela empresa e decorreu de um acesso não autorizado ao sistema de notificações da plataforma.

O incidente veio à tona depois que a candidata Jeannette Jara relatou a situação ao Serviço Eleitoral (Servel).

"Obviamente, trata-se de um assunto sério; não é simplesmente um pombo mal posicionado em uma via pública. Envolve o uso indevido de dados pessoais e algo que, obviamente, precisa ser investigado em primeiro lugar pelo Servel e também pela empresa, que declarou publicamente ter sido alvo de um ataque cibernético", disse a ministra Secretária-Geral do Governo, Camila Vallejo.

Ela ainda insistiu que "esta não é uma simples violação da lei eleitoral" e enfatizou que fazer campanha no dia da eleição já é grave, mas que quando dados pessoais são usados para infringir a lei e divulgar propaganda eleitoral fora do prazo, "isso agrava ainda mais a situação".

"Cabe à empresa iniciar as ações legais cabíveis; não sei se será com base na lei de proteção de dados pessoais ou em outra legislação, mas é a empresa que deve agir independentemente do que a Servel fizer", afirmou a porta-voz, acrescentando que não se lembra de nenhum precedente semelhante.