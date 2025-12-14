Alemanha detém suspeitos de planejar ataque a feira de Natal

Cinco homens usariam um veículo para avançar contra pessoas em um mercado natalino na região de Dingolfing, diz Ministério Público de Munique. Autoridades investigam motivação religiosa.Cinco homens foram detidos sob suspeita de planejar um ataque a um mercado de Natal no sul da Alemanha, segundo informou neste sábado (13/12) o Ministério Público de Munique. Mandados de prisão foram emitidos contra quatro suspeitos, e um quinto foi colocado em custódia preventiva. Eles são acusados pelo órgão de organizar um ataque, possivelmente com o uso de um veículo, a uma feira de Natal na região do município de Dingolfing, no estado da Baviera. Acredita-se que as prisões tenham ocorrido na sexta-feira, e os homens foram levados à Justiça no sábado. De acordo com o Ministério Público, há suspeita de motivação religiosa. Os detidos são um egípcio de 56 anos, um sírio de 37 anos e três marroquinos de 22, 28 e 30 anos. Segundo o estado preliminar das investigações, um dos suspeitos teria convocado apoiadores em uma mesquita na região de Dingolfing-Landau. As autoridades não informaram quando o ataque deveria ocorrer ou quão concretos eram os planos. O secretário do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, disse ao jornal alemão Bild que os antecedentes do caso ainda estão em investigação. "Graças à excelente cooperação de nossas autoridades de segurança, vários suspeitos puderam ser presos em um curto espaço de tempo, evitando assim um ataque potencialmente motivado por islamistas na Baviera", afirmou. Segundo o Bild, uma agência de inteligência estrangeira teria dado a dica às autoridades alemãs. Mercados de Natal sob forte aparato de segurança Os gastos com o aparato de segurança ao redor de mercados de Natal na Alemanha dispararam neste ano, após uma série de ataques ocorridos em eventos como este nos últimos anos. Muitos municípios investem em inserir barreiras que impedem o acesso de veículos ao local das feiras. Em dezembro de 2024, um atropelamento em massa em um mercado de Natal em Magdeburg deixou 6 mortos e cerca de 300 feridos. Acidente similar ocorrereu em Berlim, em 2016, quando um homem avançou com um veículo em matou 12 pessoas em uma feira de Natal. gq (DPA, OTS)