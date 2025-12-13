Vários feridos após disparos contra patrulha conjunta sírio-americana na Síria

Vários soldados americanos e sírios que patrulhavam juntos a região desértica de Palmira, na Síria, ficaram feridos por disparos neste sábado (13), informou a agência de notícias oficial síria Sana. Este é o primeiro ataque desse tipo relatado desde que uma coalizão islamista assumiu o poder na Síria há um ano e se aproximou dos Estados Unidos.

"Vários membros das forças americanas ficaram feridos, assim como dois membros das forças de segurança sírias", enquanto realizavam "uma patrulha conjunta", disse a agência. "O atirador foi morto", acrescentou, sem fornecer mais detalhes. O grupo jihadista Estado Islâmico controlava a região de Palmira antes de ser derrotado na Síria por uma coalizão internacional em 2019. Apesar da derrota, seus combatentes, que se refugiaram no vasto deserto sírio, continuam realizando ataques esporádicos.