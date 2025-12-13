Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump promete responder a ataque do EI que matou americanos na Síria

O presidente Donald Trump disse neste sábado (13) que os Estados Unidos vão retaliar pela morte de um civil e dois soldados americanos no centro da Síria em um ataque de um suposto integrante do Estado Islâmico (EI).

"Vamos retaliar", disse Trump aos jornalistas diante da Casa Branca. Pouco depois, acrescentou em sua plataforma Truth Social que o presidente sírio, Ahmed al Sharaa, estava "extremamente irritado e perplexo com este ataque". 

