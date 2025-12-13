Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que haverá retaliação muito séria ao ataque do Estado Islâmico contra americanos

Trump diz que haverá retaliação muito séria ao ataque do Estado Islâmico contra americanos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na rede Truth Social que "haverá uma retaliação muito séria" ao ataque realizado pelo Estado Islâmico (EI) a dois soldados americanos e um intérprete civil perto de Palmira, na Síria. Na postagem, Trump lamentou a perda de "três grandes patriotas americanos" na Síria e disse rezar pelos três soldados feridos no confronto, que aparentam estar bem.

"Este foi um ataque do Estado Islâmico contra os EUA e a Síria, em uma parte muito perigosa da

Síria, que não está totalmente sob o controle do EI. O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa,

está extremamente irritado e perturbado com este ataque", afirmou Trump.

Segundo informou o Ministério do Interior da Síria, o autor do ataque era um integrante das

Forças de Segurança sírias adepto de "ideologia extremista", sendo ainda necessário confirmar

se ele tinha ligações com o Estado Islâmico.

De acordo com o porta-voz chefe do Pentágono, Sean Parnell, o ataque teve como alvo soldados

envolvidos em operações de contraterrorismo na região e está sob investigação ativa.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ameaçou, hoje, 13, no X, que se

alguém atacar americanos, "passará o resto de sua breve e angustiante vida sabendo que os

Estados Unidos irão caçá-lo, encontrá-lo e matá-lo impiedosamente".

Em publicação no X, o Comando Central dos Estados Unidos disse que a identidade dos militares

mortos na ação seguirá em sigilo até 24 horas após a notificação a seus familiares, de acordo

com a política do Departamento de Guerra.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar