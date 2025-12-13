Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia deixa parte da Ucrânia sem energia; residências russas são atingidas por drones

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Um ataque de drone ucraniano no sudoeste da Rússia matou duas pessoas, enquanto parte da Ucrânia ficou sem energia após ataques russos atingirem a infraestrutura energética do país, afirmaram autoridades neste sábado, 13.

O ataque de drone na região de Saratov, na Rússia, danificou um prédio residencial e várias janelas também foram quebradas em um jardim de infância e uma clínica, disse o governador Roman Busargin. O Ministério da Defesa do país afirmou que 41 drones ucranianos foram abatidos sobre o território russo durante a noite.

Já na Ucrânia, a Rússia lançou ataques noturnos de drones e mísseis em cinco regiões ucranianas, visando a infraestrutura energética e portuária. O Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, informou que mais de um milhão de pessoas estavam sem eletricidade.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia enviou mais de 450 drones e 30 mísseis para a Ucrânia durante a noite.

Os ataques aconteceram pouco antes de as negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos recomeçarem hoje.

